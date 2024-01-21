علي الحجار يعلن موعد ومكان أولى حفلات «100 سنة غنا»

أعلن الفنان علي الحجار، عن موعد ومكان أولى حفلات «100 سنة غنا»، والتي ستقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

أولى حفلات 100 سنة غنا

وكتب علي الحجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وأخيرا، أول حفلات 100 سنة غنا، هيكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم عيد الحب 14 فبراير، إن شاء الله تستمتعوا ونكون عند حسن ظنكم».

وكان الإعلامي محمود سعد، استضاف مؤخرًا من برنامجه «سولد أوت كامل العدد»، على قناة «CBC» المطرب الكبير علي الحجار.

وتحدث «الحجار» خلال الحوار لأول مرة عن الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تخص مشواره الفني، والمعاناة التي مر بها والده الموسيقار إبراهيم الحجار في بداية رحلته.