وظائف شاغرة في بنك القاهرة.. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات التجارة وما يعادلها من شهادات أخرى، وبمرتبات تكون مناسبة لهم تساعدهم على تحقيق الاستقلال المادي.

أوضح بنك القاهرة تفاصيل كل الوظائف المطلوبة في فروعه المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات العمل وشروط وظائف بنك القاهرة وكيفية التقديم، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- العمل كجزء من فريق SOC، SOC Analyst T2 الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عند الطلب.

- توفير التحقيق الأولي في الحوادث الأمنية.

- إجراء الفرز الثانوي والتحليل للأحداث المتصاعدة والعلاج الأولي للحوادث المتصاعدة.

- مراجعة ملف التعريف وأحداث الاتجاه في البيئة لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى إنشاء حادث.

- توفير التواصل والتصعيد طوال الحادث وفقًا لإرشادات الاستجابة للحوادث الأمنية للشركة.

- التواصل مباشرة مع مالكي أصول البيانات ومالكي خطط استجابة الأعمال أثناء الحوادث شديدة الخطورة.

- البحث عن الأنشطة الشاذة المشبوهة بناءً على تنبيهات البيانات أو مخرجات البيانات من مجموعات الأدوات المختلفة.

- إجراء تحليل لملفات السجل.

- القيام بدور فعال في احتواء الحوادث، حتى بعد تصعيدها، حسب التوجيهات.

- تصعيد المشكلات عند الضرورة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدرجات المهنية.

- أن يكون لديه عامان من الخبرة السابقة في منصب مماثل وأساسيات الأمان – SEC401 (شهادة GSEC الاختيارية)، وكشف التسلل بشكل متعمق – SEC503 (شهادة GCIA الاختيارية).

- أن يكون على دراية بتقنيات القرصنة وبرمجيات الاستغلال والتعامل مع الحوادث – SEC504 (شهادة GCIH الاختيارية).

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع لينكد إن.