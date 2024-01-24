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وظائف جديدة للشباب في القاهرة الكبرى.. اعرف رابط التقديم

كتب:

حسن صالح
11:02 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
ملتقى توظيف - أرشيفية

ملتقى توظيف - أرشيفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الكبرى في صناعة وتجارة الحلويات، والمقرر إقامته الاحد المقبل في 196 أ شارع التحرير بجوار محطه مترو الدقي بفرع الشركة. 

وظائف جديدة لشباب القاهرة الكبرى 

أوضح بيان محافظة القليوبية أن الوظائف المتاحة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة متوفرة لشباب القاهرة الكبرى «القليوبية والقاهرة والجيزة»، ومن المقرر إقامته الاحد والاثنين المقبلين من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء لعدد 10 وظائف هي: 

- مدير فرع حلواني ومطاعم

- مساعد مدير

- محاسب حديث التخرج

- كاشير

- كول سنتر

- عضو فريق

- ويتر

- مساعد شيف

- دليفري

- ديسبتشر

أماكن العمل لوظائف الشباب بالقاهرة الكبرى 

أوضح البيان أن أماكن العمل لوظائف الشباب بالقاهرة و الجيزة و القليوبية مشيرا إن متطلبات الوظيفة:

- جميع المؤهلات عالي ومتوسط و طالب

- الحد الأقصى للسن 39 سنة

- التفرغ التام

- موقف واضح من التجنيد

الحقوق والمميزات للوظائف الجديدة 

أشار البيان أن الحقوق والمميزات للوظائف الجديدة لشباب القاهرة الكبرى كالتالي: 

- الراتب حسب كل وظيفة وتتراوح الرواتب من 4000 الى 12000 جنية

- حافز ربع سنوي

- ساعات العمل تصل إلي 9 ساعات

- متاح يوم إجازة في الأسبوع

- تأمين طبي 

- تأمين اجتماعي

- شنطة سلع غذائية شهرية

- فرص ترقية للمتميزين

- دورات تدريبية

أضاف البيان أنه يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد من هنا 

أوضح البيان انه للمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنا 

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بقلم حسن صالح