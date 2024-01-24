وظائف التربية والتعليم 2024.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التفاصيل الكاملة لـ وظائف التربية والتعليم 2024، موضحا أن التقديم بدأ 18 يناير الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، وتتضمن شروط التقديم ألا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا، والوظائف لخريجي كليات التربية والتربية النوعية.

الأوراق المطلوبة لوظائف التربية والتعليم 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 كالتالي:

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية للمتقدم.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

شروط وظائف التربية والتعليم 2024

- أن يكون المتقدم من سكان المحافظة المقيم بها.

- لا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا.

- الوظائف للحاصلين على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- الحد الأدنى لتقدير المتقدم مقبول.

- اجتياز تحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- ضرورة أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- الوظائف المتاحة لتعليم «أساسي - ابتدائي - معلم فصل».

وحدد الجهاز المركزي، طرق التقديم لوظائف التربية والتعليم، موضحا أنه يتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.