بسمة وهبة: رجال الشرطة ضحوا بأرواحهم حتى نعيش في أمان

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة وأهالي الشهداء بعيد الشرطة، قائلة: «كل سنة ومصر دايما في أمان».

تضحيات رجال الشرطة

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة "المحور، أن المصريين يعيشون في أمان بسبب التضحيات التي قدمها رجال الشرطة وشهداؤهم: «اللي ممكن ينزل دموعنا إننا كلنا نبقى عاوزين بلدنا في أمان».

وتابعت الإعلامية: «الكل تابع احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل رجال الشرطة وأهالي الشهداء، أقول من كل قلبي، كل سنة وكل رجل شرطة بخير».

وأكدت، أن احتفال هذا العام مختلف تماما عن أي عام آخر: «قررنا نحتفل هذه السنة بالإنجازات ونبرز الإنجازات التي كانت من عيد الشرطة الماضي حتى هذا العيد».

وزارة الداخلية تقدم الكثير لمصر

وأوضحت أن وزارة الداخلية تقدم الكثير لمصر: «احتفالية عيد الشرطة اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رائعة للغاية.. الرئيس عمره ما بينسى أولاده من أبناء الشهداء، كما أنه لا يكرمهم فقط لكنه يحرص على وجود أهالي الشهداء في الاحتفاليات لمنعهم جرعة من القوة التي يواجهون بها الحياة».

وتابعت وهبة: «الرئيس السيسي كرم أهالي الشهداء، وكرم الضباط المتميزين وتحدث عن إنجازات الدولة المصرية ودور وزارة الداخلية منذ عام 2011 حتى الآن، الرئيس السيسي حضر احتفالية العام الثاني والسبعين لذكرى عيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة».