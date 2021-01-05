برنامج احتفال «الإنجيلية» بعيد الميلاد: 90 دقيقة دون ضيوف

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الليلة، احتفال الطائفة الرسمي بعيد الميلاد المجيد، في الكنيسة الإنجيلية بمنطقة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودون حضور شعبي، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وذلك بعد اعتذار الطائفة عن عدم استقبال ضيوف كما هو المعتاد خلال الحفل الذي يقام طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، منعا للتجمعات.

الكنيسة تفتح أبوابها لاستقبال المشاركين في السادسة والنصف مساء

وبحسب جدول الاحتفال، تفتح الكنيسة الإنجيلية في قصر الدوبارة أبوابها لاستقبال المشاركين في الاحتفال اعتبارا من السادسة والنصف مساء ولمدة نصف ساعة بقاعة الدكتور القس منيس عبدالنور، ثم يقود برنامج الحفل الدكتور القس سامح حنا، القس المساعد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ويبدأ الحفل بحسب برنامج الاحتفال بصلاة افتتاحية لمدة 3 دقائق، تليها ترنيمة جمهورية لمدة 5 دقائق، ثم قراءة كتابية لمدة 3 دقائق، وبعدها ترانيم كنتاتا لمدة 34 دقيقة، ثم صلاة لمدة 5 دقائق.

25 دقيقة مدة كلمة رئيس الطائفة خلال الحفل

ومن المقرر أن يلقي الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة كلمته اعتبارا من الساعة 7 و50 دقيقة وهي الكلمة التي تبلغ مدتها بحسب برنامج الاحتفال 10 دقائق، تليقها كلمة الشكر وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكي لمدة 25 دقيقة، ومن المقرر أن يلقي كلمته من الساعة 8 مساء وحتى الثامنة و25 دقيقة، ليعقبها ترنيمة ختامية والبركة الرسولية لمدة 5 دقائق، ولينتهي الحفل في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية في مصر، على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية فضلا عن البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد دون حضور شعبي التزاما بقرارات الطائفة الخاصة بتعليق الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في كنائس الطائفة، حتى منتصف يناير الحالي، للوقاية من تداعايات تفشي فيروس كورونا المستجد.