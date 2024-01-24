«رسائل شحتة إلى جميلة».. كتاب ساخر لمحمد راضي بمعرض القاهرة الدولي

صدر حديثا الكتاب الساخر «رسائل شحتة إلى جميلة» للكاتب الساخر والروائي محمد راضي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تفتتح فعالياتها اليوم وتستمر حتى الـ6 من شهر فبراير المقبل.

وعن الكتاب قال محمد راضي: «تدور أحداثه حول الشحات وجميلة، حينما يقررا محاكاة تجربة كافكا وميلينا، أو غسان كنفاني وغادة السمان، فيتبادلان رسائل محورها حياتهما اليومية، ولكنها رسائل إلكترونية».

نستعرض من خلال المواقف التي يتعرضون لها واقع الكثيرين منا، فالشحات يمتهن التسول، ويستخدم الدعاء كما يستخدم النجار مسماره، أي كأداة عمل فقط، أما جميلة فهي شخصية عادية، تعاني معاناة كل بنت في مجتمعنا، ومن خلال رسائلهما، نسلط الضوء على بعض القضايا المجتمعية في إطار ساخر، وبشكل مختلف عن الكتابة التقليدية، مع الحفاظ على قصة عامة لها بداية وحبكة ونهاية.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: «أنا شحات، اسمي شحات وعملي شحات، ولأني غير تقليدي، استغل ذكائي قبل أن أقرر بأي هيئة سأقدم نفسي للعميل، فليس بالضرورة أن أحافظ على الهيئة النمطية للشحاذين، حيث الملابس المهترئة والحالة المزرية، أو أقف بموقف سيارات أتسول أجرة توصلني لمنطقة ما بمحافظة ما، لقد مل الناس هذه الأنواع، كما أنني حين عملت دراسة جدوى للمشروع وجدت أن تلك الطريقة تضمن دخلا ثابتا صحيح، لكنها لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، وعليه قررت ألا التزم بكود نقابة الشحاتين»

أما عن محمد راضي، فهو كاتب شاب من مواليد دمنهور محافظة البحيرة عام 1988، نشر له العديد من الأعمال الأدبية ذات الطابع الساخر، وجرى تحويل كتابه «أرض البامبرز» لعرض مسرحي، كما كتب سكتشات ساخرة لعدد من المنصات والبرامج الكوميدية، وأخيرا تعاقد على تحويل عمله «جمعية المرأة الكويسة» إلى فيلم سينمائي، سيبدأ تصويره قريبا.