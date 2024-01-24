بعد الخطوبة.. هشام جمال وليلى أحمد زاهر يطرحان أغنية «أمور بسيطة»

طرح الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، أول عمل فني يجمعهما بعد خطبتهما، وهو أغنية «أمور بسيطة».

ونشر هشام جمال الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «الأغنية دي مش شرط تكون بتوصف حالتنا دلوقتي.. لكن هي حالة أي اتنين ممكن يمروا بيها في أوقات معينة، تعالوا نخلي الأمور بسيطة».

هشام جمال يعلن عن دويتو يجمعه بخطيبته ليلى زاهر

وفي وقت سابق، أعلن هشام جمال، عن عمل فني يجمعه بليلي أحمد زاهر، ونشر البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه، معلقا: «هتشوفوا حاجة جديدة جدا بقالنا فترة كبيرة شغالين عليها، بس ياريت ما تربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا في الحقيقة».