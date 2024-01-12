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إسعاد يونس تهنئ هشام جمال وليلى زاهر بقراءة الفاتحة

كتب:

ياسمين محمود
03:31 ص | الجمعة 12 يناير 2024
هشام وليلي

هشام وليلي

هنأت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» هشام جمال وليلى أحمد زاهر على ارتباطهما وقراءة الفاتحة.

ونشرت «يونس» جزءًا من حلقة برنامجها صاحبة السعادة كان هشام وليلي ضيوف الحلقة وعلقت عليها قائلة: «مبروووك يا حبيبي، ربنا يكملهالكم على خير، انت وعروستك القمر ليلي، حبيبة قلبي وربنا يكفيكم شر العين والحسد.»

قراءة فاتحة هشام جمال وليلي احمد زاهر

وفوجئ الوسط الفني وجمهور هشام جمال وليلي احمد زاهر بإعلان خبر قراءة فتحتهم في جو اسري اقتصر علي الاهل فقط،حيث نشر هشام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام صور من قراءة الفاتحة لتنهال تهاني الجمهور والوسط الفني.

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