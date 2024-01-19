أول تعليق من عمرو وهبة على عدم حضوره خطوبة هشام جمال وليلى زاهر

ما زال حفل خطوبة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، والمنتج هشام جمال، يحظى باهتمام الجمهور والمتابعين، خاصة مع انتشار أنباء خلال الفترة الماضية حول ارتباط الثنائي عاطفيًا، حتى جرى الإعلان رسميًا في احتفالية عائلية بعدما صرح الطرفان كثيرًا بأنّ علاقتهما لا تتخطى الصداقة.

وكان من أبرز تعليقات الجمهور على حفل الخطوبة، غياب الفنان عمرو وهبة، الذي اشتهر بشخصية «لذيذ»، وتعاون معهما من خلال مسلسل «في بيتنا روبوت»، وتعلق الجمهور بشخصياتهم.

سبب غياب عمرو وهبة عن حفل خطوبة هشام جمال وليلى زاهر

من جانبه، أوضح «وهبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سبب غيابه يرجع إلى أنّ الحفل كان عائليًا، واقتصر على العائلتين فقط، مُشددًا على حبه الكبير للطرفين وأنه هناءهما عبر حسابه الرسمي، بموقع «انستجرام»، متمنيًا لهما حياة مستقرة وسعيدة، ووجه لهما نصيحة بالابتعاد عن تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاكتراث لها.

آخر أعمال ليلى زاهر وهشام جمال قبل الخطوبة

وجمع الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، عدة أعمال قبل إعلان خطبتهما، كان آخرهم أغنية «كلمة أخيرة»، وهي من كلمات محمد حسن، وتوزيع وألحان إسلام زكي، وتم طرحها العام الماضي، من إخراج هشام جمال، وجرى تصويرها في لبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة.

ووجهت «ليلى» رسالة شكر خاصة، إلى المنتج هشام جمال؛ لدعمه لها ووقوفه بجانبها وتشجيعها على الغناء.