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منى زكي تصل العرض الخاص لفيلم «رحلة 404».. صور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:33 م | الأربعاء 24 يناير 2024
منى زكي

منى زكي

وصلت منذ قليل، الفنانة منى زكي، إلى العرض الخاص لفيلمها «رحلة 404»، المقامة حاليا بإحدى السينمات في منطقة الشيخ زايد.

كان أحمد حلمي، حضر أيضا لدعم زوجته منى زكي، في العرض الخاص للفيلم.

ووصل جيهان الشماشرجي، والمنتج محمد حفظي، والمؤلف مدحت العدل، وعدد  اخر من الضيوف.

فيلم «رحلة 404» ، يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، محد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، ورنا رئيس، من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

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بقلم أحمد عبد الرحمن