صدقي صخر عن فيلم «أنف وثلاث عيون»: «مبسوط جدا بظهوري كضيف»

أعرب الفنان صدقي صخر، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «أنف وثلاث عيون»، المقرر طرحه في دور العرض، 31 يناير الجاري.

ونشر صدقي صخر عبر حسابه على «إنستجرام»، البوستر الدعائي للفيلم، الذي يحمل صورته ومجموعة صور من كواليس العمل، معلقا: «اللي شايفينه ده والله كان في السياق الدرامي، اتبسط جداً بمشاركتي كضيف في فيلم (أنف وثلاث عيون) وظهوري وسط مجموعة مميزة من النجوم، يوم 31 يناير في جميع دور العرض».

أبطال فيلم «أنف وثلاث عيون»

فيلم ««أنف وثلاث عيون»» للسيناريست وائل حمدي، يضم عددا من نجوم الفن، أبرزهم ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك وسلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر ونبيل ماهر ونور محمود وسلوى محمد علي، إخراج المخرج المصري أمير رمسيس.