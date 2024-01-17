صدقي صخر: «مقسوم» فيلم هايل ولذيذ

أشاد الفنان صدقي صخر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بفيلم مقسوم، الذي انطلق عرضه حاليا في جميع دور العرض.

ونشر صدقي صخر صورة له من العرض الخاص معلقا: «من العرض الخاص لفيلم مقسوم.. الفيلم نزل النهاردة السينمات، بجد مايتفوتش، الفيلم هايل ولذيذ جدًا، مبروك لكل صناع وأبطال الفيلم».

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، سيد رجب، هاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.