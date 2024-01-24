خالد أبوبكر: احتفالات الذكرى الـ72 لعيد الشرطة حملت رسائل مهمة للشعب

أكد خالد أبو بكر، الإعلامي والمحامي الدولي، أن احتفالات الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، حملت الكثير من الرسائل المهمة للشعب المصري، وخاصة الرسائل السياسية والاقتصادية، كما تضمَّنت رسائل من وزير الداخلية بمناسبة احتفالات الشرطة.

احتفالية عيد الشرطة الـ72

وقال أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن اليوم كنا أمام مشهد اعتدنا عليه في هذا اليوم، وهو مشهد مهم ومن يراه من المصريين يزرف دمعًا، مشهد حقيقي بلا أي أبعاد سياسية، موضحًا أن الغرض منه ليس أغاني أو أناشيد أو سياسات واتجاهات بعينها، بل حقيقة واقعة ومهمة ولا يوجد أهم منها كرسالة للمصريين.

تحية وتقدير للظباط المصريين

وتابع: «كل التحية والتقدير لكل ضابط في الشرطة المصرية، حديث الرئيس الارتجالي صادق وأوقع من كل حديث وكاشف لكل الحقائق، رغم الحقائق المؤلمة ولكنه يصل للمواطن المصري، إن اليوم حافل بالرسائل للشعب المصري، فيه أم وأرملة تحمل ابنها على كتفها وتقابل رئيس الجمهورية وهذه هي الرسالة الأهم».