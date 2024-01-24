والد الشهيد مصطفى عبيد: الرئيس السيسي لا يتوانى عن خدمة أهالي وأسر المصابين والشهداء

قال العميد عبيد محمود الأزهري، والد الشهيد الرائد مصطفى عبيد، إن شهداء العمليات الإرهابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظون بكل التقدير سواء كانوا شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو الجهات المدنية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص دائما على إحياء ذكرى الشهداء وتكريمهم في كل مناسبة.

اهتمام الرئيس السيسي بأسر الشهداء

وأضاف «الأزهري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي في كل مناسبة يطلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ولا يتوانى في خدمة أهالي الشهداء إذ يوجه أجهزة الدولة بذلك دائما، مشيدا بجهود الرئيس حول إنشاء صندوق قائم من أجل رعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين.

مشهد استشهاد ابنه خلال احتفالية عيد الشرطة

وتابع، أن مشهد استشهاد ابني خلال احتفالية عيد الشرطة يذكرني بتضحيته من أجل الوطن، لافتا إلى أن ابني لديه 3 أبناء هم لارا وسيف وسليم، والآخير ولد بعد وفاة أبيه بـ32 يوما، ودائما أحكي لأحفادي عن أبيهم وبطولاته وإنجازاته مثلما كنت أحكي لأبنائي عن بطولات جدهم الذي استشهد في 56.