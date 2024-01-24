مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية بعد التعديل 2024.. تبدأ غدا

يتطلع كثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية بعد التعديل 2024، إذ يُجرى القطع بداية من غد الخميس، 25 يناير، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، في مختلف المناطق، وذلك على فترات ومراحل محددة.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية بعد التعديل 2024

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه سيُجرى تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية بعد التعديل 2024، على فترات، كالتالي:

- من الساعة 11 حتى الساعة 1 مساء.

- من الساعة 1 مساء حتى الساعة 3 مساء

- من الساعة 3 مساء حتى الساعة 5 مساء

وأضافت الشركة إلى مناطق سيتم بها تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة فقط، كالآتي:

- من الساعة 11 حتى الساعة 12 ظهرا

- من الساعة 12 حتى الساعة 1 مساء

- من الساعة 1 مساء حتى الساعة 2 مساء

- من الساعة 2 مساء حتى الساعة 3 مساء

- من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء

- من الساعة 4 مساء حتى الساعة 5 مساء.

خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية

وأوضحت الشركة، أنه سيُجرى العمل بالجدول بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية اليوم في محافظة الدقهلية.