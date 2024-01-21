مواعيد قطع الكهرباء في مركز منوف بمحافظة المنوفية

كشف المهندس حاتم طعيمة رئيس شبكات الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن مواعيد قطع الكهرباء في مركز منوف محافظة المنوفية، بعد تغيير جدول تخفيف الأحمال الجديدة منذ 9 يناير الماضي، والذي يستمر حتى 24 يناير المقبل بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواعيد قطع الكهرباء في مركز منوف

وقال طعيمة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك مناطق لا تنقطع بها التيار الكهربائي طوال اليوم خلال هذه الفترة، وبعض المناطق ينقطع بها الكهرباء ساعة أو ساعتين خلال الفترة من الـ2 مساءً وحتى الـ5 مساء.

وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء في مركز منوف محافظة المنوفية:

أماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء

مغذيات دمليج 1، منوف "1، 2"، منشية سلطان، أبو حجازي، جزي، فيشا الكبرى، السدود، السحرتي، تيتا وغمرين، منوف "1، 7"، سرس "1، 2، 4، 7" .

انقطاع الكهرباء من الساعة 2 : 3 مساء

مغذيات زاوية رزين منوف 3، طمالي، برهيم الباجور 2 .

من الساعة 2 : 4 مساء

مغذيات دبركي، الشهداء، كمشوش، شما، بلمشط، الحامول، منوف "5، 6"، سرس 6.