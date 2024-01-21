قطع الكهرباء بسوهاج لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، شمال محافظة سوهاج، قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات متواصلة، غدًا الاثنين، للصيانة الدورية بالمغذيات التابعة لها ومحطات الكهرباء؛ لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

قطع الكهرباء غدًا

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، في بيان، أماكن ومواعيد قطع الكهرباء غدًا، وموعد عودة التيار مرة أخرى.

أماكن قطع الكهرباء غدًا

تنشر «الوطن» أماكن قطع الكهرباء بطما، غدًا الاثنين، والتي جاءت كالآتي:

- قطع الكهرباء غدا الاثنين، عن قرى الهيشة والمدمر والحلفا والعزبة، لصيانة مغذى العزبة، بداية من الساعة 10 صباحًا لمدة 4 ساعات متواصلة.

- عودة الكهرباء غدا، الساعة 2 ظهرا عقب الانتهاء من صيانة مغذي الكهرباء.

نصائح لقطع الكهرباء

وأهابت هندسة كهرباء طما بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء، غدًا الاثنين، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والبريد والمدارس بتوفير مغذي بديل.