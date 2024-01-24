الفصائل الفلسطينية تعلن تفاصيل تفجير شرق المغازي

أعلنت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل التفجير الذي حدث شرق المغازي التي قتل فيها حتى الآن أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا، في قطاع غزة وسط تزايد ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل عملية شرق المغازي

وأضافت الفصائل بحسب «تليفزيون فلسطين»، أن مقاتلي الفصائل تمركزوا منذ عدة أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل، متابعا: «التعليمات كانت بعدم التعامل مع القوات المتوغلة في مخيم المغازي في انتظار هدف ثمين ثم أصبحت آمنة فأدخل قوات الهندسة وتم التدمير».

انفجار قوي

وواصل بيان الفصائل: «القذيفة كانت بمثابة محرض للمتفجرات التي أحدثت انفجارا دمر المبنى وقضى على أفراد القوة، وبعد وصول قوات نجدة للمكان ومرورها فوق حقل الألغام تم تفجيره ثم انسحب المجاهدون بسلام، قصف العدو محيط العملية وعزلها واستقدم آليات ثقيلة بقيت تعمل نحو 12 ساعة لانتشال قتلاه».

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر حرب إسرائيل على قطاع غزة ليومها الـ110 وسط ارتفاع أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ عملية الاجتياح البري إلى أكثر من 520 فيما استشهد من الجانب الفلسطيني حتى الآن أكثر من 25 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والسيدات.