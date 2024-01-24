بعد الحديث عن اعتزاله.. يسرا توجه رسالة لـ عادل إمام عبر «الوطن»

أعربت الفنانة يسرا عن حزنها، لإعلان المخرج رامي إمام نية الزعيم عادل إمام التركيز مع أسرته، التي اعتبرها الكثيرين بمثابة إعلان رسمي عن اعتزاله التمثيل.

وأوضحت يسرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تعاونت مع عادل إمام في أكثر من 17 عمل سينمائي، وأن الزعيم سيظل متواجدا في وجدان الجمهور العربي.

وشددت يسرا، على أن عادل إمام هو المعنى الحقيقي لمفهوم السعادة بالنسبة لها، قائلة: «عايزة أقول للزعيم أنت السعادة، واللى علمتنا الضحكة ازاي نحب السينما بتاعتك».

وأعلن رامي إمام منذ أيام في إحدى الفعاليات الفنية، أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش إحدى الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، لكنه بخير، قائلاً: «إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت».