«دولة عادل إمام».. كتاب جديد لأشرف شرف في معرض القاهرة الدولي

صدر حديثا كتاب «دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات من حياة الزعيم»، للكاتب الصحفي أشرف شرف، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء، وتستمر حتى الـ6 من شهر فبراير المقبل.

الكتاب يحكي مشاهد غير معلنة من حياة الزعيم، على مدار العديد من الحوارات التي أجراها معه الكاتب الصحفي أشرف شرف، كما يضم العديد من الخطابات بخط اليد للعديد من الفنانين، وأيضًا حوارات لم تنشر أجريت على مدار أعوام طويلة، مع أقرب المقربين للزعيم عادل إمام، من الفنانين والكتاب، ويضم أول ظهور لشقيقته الصغرى إيمان إمام، التي تتحدث لأول مرة.

ويتناول الكتاب، الصادر عن داري تويا للنشر والتوزيع وطفرة للنشر والتوزيع، علاقة عادل إمام بالعديد من الممثلين، وخلافاته مع ممثلين آخرين، وتفاصيل عن أهم كواليس أفلامه ومسرحياته، وأيضًا تفاصيل أدوار لم يقبلها، وكانت سببا في نجومية وشهرة فنانين آخرين.

الأسرار الخاصة بالزعيم

كما يحتوي على العديد من الأسرار الخاصة بنجم نجوم الكوميديا عادل إمام، ويتطرق لنشأته، ومن دعمه في مسيرته وعلاقاته بأصدقائه، ومواقف كثيرة لم تنشر من حياته وغيرها.

أما عن المؤلف، فهو أشرف شرف، كاتب صحفي، يعمل نائبا لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وسبق أن عمل مسئولا عن قسم الفن بالعديد من المواقع والمجلات الفنية الكبرى، في مصر وخارجها، وترأس تحرير عدد من البرامج الفنية الكبيرة وعمل مع أهم الإعلاميين المصريين والعرب ويعتبر كتاب «دولة عادل إمام» هو أول كتبه المنشورة.