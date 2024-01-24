عبير صبري: شخصيتي في فيلم «ليلة العيد» سيدة مقهورة

أعربت الفنانة عبير صبري، عن سعادتها للمشاركة في بطولة فيلم «ليلة العيد»، واصفة إياه بالمباراة الجماعية، خاصة أنه يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، وبقصص وقضايا مختلفة.

وأضافت «صبري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية سيدة مقهورة، تعاني من ظلم وقهر زوجها، لافتة إلى أنها تمثل فئة السيدات اللاتي يرتدين النقاب دون تدين حقيقي.

ووصلت منذ قليل، إلى العرض الخاص للفيلم، الفنانة الكبيرة يسرا، ونجلاء بدر وسيد رجب، والمقام بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم ليلة العيد، في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصص ونماذج لظلم وقهر المرأة، حيث يتناول قضايا الختان والزواج المبكر والعنف ضد المرأة.

وينافس فيلم «ليلة العيد»، ضمن موسم أفلام رأس السنة والذى يضم عدد كبير من الأفلام السينمائية، وهو من بطولة يسرا، عبير صبري، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.