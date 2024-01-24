أبطال فيلم ليلة العيد يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

يستعد صناع فيلم ليلة العيد مساء اليوم الأربعاء للاحتفال بالعرض الخاص في إحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد بحضور كل أبطال العمل وعلى رأسهم الفنانة يسرا .

العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

ويحتفل صناع فيلم ليلة العيد بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين قبل طرح الفيلم في السينمات والمقرر أن ينطلق عرضه يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله واخراج سامح عبد العزيز.

ينضم فيلم ليلة العيد للمنافسة ضمن مجموعة من الأفلام من بينها فيلم أبو نسب لمحمد إمام والحريفة والإسكندراني لأحمد العوضي وغيرها.