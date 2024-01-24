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وصول نجلاء بدر وعبير صبري العرض الخاص لفيلمها «ليلة العيد»

كتب:

أميرة عز الدين
09:37 م | الأربعاء 24 يناير 2024
فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد

وصلت منذ قليل، الفنانتان عبير صبري ونجلاء بدر، لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «ليلة العيد»، والمقام بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وسبقهما، كل من المؤلف أحمد عبد الله، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج أحمد السبكي، للاحتفال بانطلاق الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول العديد من القضايا منها العنف ضد المرأة والزواج المبكر، الختان، القهر والظلم من الآباء وغيرها.

فيلم «ليلة العيد» بطولة يسرا، سيد رجب، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، وآخرين، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

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