قبل عرض «ليلة العيد» بالسينمات.. 5 معلومات عن الفيلم

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم ليلة العيد بدور العرض، وهو من بطولة الفنانة يسرا، يوم 25 يناير المقبل، بعد فترة طويلة من تحضيرات الفيلم، بعد سلسلة من التأجيلات.

معلومات عن فيلم ليلة العيد

- تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، كما يناقش عدة قضايا شائكة ومهمة للمجتمع، ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث.

- تعتمد أحداث الفيلم حول ليلة واحدة، وكل ما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة.

عبير صبري تظهر بالحجاب

- تظهر الفنانة عبير صبري في الفيلم بالحجاب.

- جرى الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين كاملين.

- يتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتتعرض السيدات لعدة مشكلات وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم «ليلة العيد» بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.