مجلة إسبانية شهيرة تصمم غلاف عدد شهر يناير عن مصر والمتحف الكبير

قالت وزارة السياحة والآثار إن مجلة Infortursa، إحدى أبرز المجلات السياحية في دولة إسبانيا، صممت غلاف عددها لشهر يناير عن مصر والمتحف المصري الكبير، حيث تصدرت صورة المتحف المصري الكبير وتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالبهو العظيم بالمتحف غلاف المجلة، كما خصصت المجلة صفحتين في العدد للحديث عن مصر وحوار مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وذلك بمناسبة مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024، المقام حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد.

السوق الإسبانية إحدى الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن وزير السياحة أكد خلال اللقاءات الصحفية التي عقدها اليوم مع عدد من أبرز وسائل الإعلام وكالات الأنباء والصحف الإسبانية، أن السوق الإسبانية يعد أحد الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة، مشيراً إلى أن المقصد السياحي المصري حقق رقماً قياسياً في أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2023 والذي بلغ نحو 14.9 مليون سائح.

وأشار الوزير إلى أن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من الأنماط السياحية التي تجعله قادرا على جذب السياح مهما اختلفت توجهاتهم، كالسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، كما أنها تمتلك أنماطا سياحية تناسب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة.

وأوضح أن السائح الإسباني في مصر يستطيع معايشة تجربة سياحية متميزة خلال زيارته للمتاحف والمواقع الأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري، ولا سيما في ظل ما تشهده هذه المواقع والمتاحف من أعمال تطوير ورفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة بها، في إطار جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية بالمواقع السياحية والأثرية.

مدينة القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، ما يعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة وزيادة عدد الليالي السياحية بها، لافتاً إلى أن منتج القاهرة الكبرى الثقافي يتيح للزائر الاستمتاع بـ8 تجارب سياحية مختلفة مقسمة على عدد من المسارات تتمتع بوجود عدد من الأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة فرعونية كانت أو إسلامية أو قبطية أو يهودية.

كما تطرق للحديث عن المتحف المصري الكبير وما سيقدمه للعالم من تجربة سياحية متميزة، لافتاً إلى أن هذا المتحف يعد صرحاً ثقافياً واقتصادياً ومؤسسة علمية تعليمية عالمية، كما أنه سيعرض الحضارة المصرية القديمة، حيث سيحكي قصة المصري القديم وبراعته في جميع الفنون ونجاحه في تأسيس وتقديم العديد من المفاهيم التي تسير عليها البشرية حتى الآن وأتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كل مناحي الحياة.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيكون النواة الأولى لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي إلى جانب ما تشهده منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي من تطوير.