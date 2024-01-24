حزب التجمع: الحوار الوطني الاقتصادي بمشاركة مختلف الأطراف ضمانة نجاح

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي أكثر عمقًا وشمولًا، بمشاركة مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء.

وقال «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهمية الدعوة تكمن في تقدير الرئيس لقيمة استدعاء الشعب المصري في مواجهة الأزمات، وثقته في وجود كفاءات خارج الإطار الرسمي لديها من الحلول والأفكار الثمينة التي تمكن الدولة من تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي تتشابك مع أزمات إقليمية أو دولية، وكثَّفت آثارها على الحياة اليومية للمواطن.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن التحضير الجيد لمثل هذا الحوار، ومشاركة المختصين والخبراء في الشأن الاقتصادي سيضمن نجاحه، بشرط تقديم حلول ورؤي قابلة للتنفيذ، وفقًا للمحددات الداخلية والخارجية للأزمة، بعيدًا عن المزايدات السياسية، أو الاكتفاء بتقديم اللوم للحكومة.