من هو الصحابي الذي غسلته الملائكة؟.. كرمه الله بماء المزن

من هو الصحابي الذي غسلته الملائكة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، والذي أكد أن ذلك الصحابي هو حنظلة بن أبي عامر، وكان أبوه «أبي عامر» يلقب بـ«الراهب» في الجاهلية.

مَن هو الصحابي الذي غسَّلته الملائكة؟

وحول مَن هو الصحابي الذي غسلته الملائكة، أوضح الداعية الإسلامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصحابي حنظلة بن أبي عامر الأنصاري لُقِّب بـ«غِسِّيل الملائكة»، لأنه استشهد في غزوة أُحد وكان جُنبًا، أي غير طاهر، لتغسله الملائكة.

وبخصوص الصحابي الذي غسَّلته الملائكة، قال عبدالمعز خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن حنظلة شارك مع النبي الكريم في هجرته، حيث إنه ترك المدينة المنورة وذهب إلى مكة المكرمة لقتال المشركين، وأسلم مع قومه عند قدوم النبي إلى المدينة المنور، وكان من المصدقين له.

خرج مسرعا لتلبية نداء الجهاد رغم أنه كان على جنابة

وأوضح أن لسبب في تسميته الصحابي حنظلة بن أبي عامر بـ«غسيل الملائكة»، بأنه خرج مسرعا لتلبية نداء الجهاد رغم أنه كان على جنابة، وبعد استشهاده أخبر النبي الكريم أصحابه أنه رأى الملائكة تغسله بماء المزن، وبذلك فإن الله كرمه بمنزلة عالية، وماء المزن هو ما نقي بالجنة للأشخاص الذين يريد تكريمهم.