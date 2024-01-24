متحدث «التعليم» الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي استهدف 90% من الأبنية الدراسية

قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن أطفال غزة فقفدوا كل مقومات الحياة، فالحق في التعليم مهم، لكن الأهم هو الحديث عن الحق في الحياة، مشيرا إلى أن الاحتلال يستهدف الطلاب والمعلمين، فضلا عن استهداف 90% من الأبنية التعليمية الموجودة لصالح كلا من وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث.

600 ألف طالب محروم من حقهم في التعليم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، أن هناك 600 ألف طالب محروم من حقهم في التعليم منذ 7 أكتوبر، وفقا لآخر الإحصائيات والتقارير، مشيرا إلى أن هناك بعض الأرقام لا تذكرها التقارير كفقدان التعليم والجانب النفسي والصدمات التي يتعرض لها أهالي فلسطين، فالواقع هناك مؤلم للغاية.

حماية حق أطفال فلسطين في التعليم

وطالب، المؤسسات الدولية والأممية وتحديدا اليونسكو بتحمل مسؤولياته تجاه حماية حق أطفال فلسطين في التعليم، مؤكدا أنه ما زال هناك بعض الآمال حول انتهاء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمر هذا العام الدراسي.