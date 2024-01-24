تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تصحيح وتقدير امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة، أنه تم عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، لمادة اللغة الإنجليزية والذي أداها الطلاب اليوم للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة.

ممنوع استخدام التليفون المحمول

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أن ورشة العمل ناقشت امتحان مادة اللغة الإنجليزية ونموذج الإجابة اليوم الأربعاء وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:-

- ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان.

- عدم التواصل مع أولياء الأمور أو الإدلاء بأي فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير.

- عدم انصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كل كراسات الإجابة كاملة.

- الاجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير.

- إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح للعينات العشوائية (2 مظروف) فى بداية التقدير.

- ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته في الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره.

- الاطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الالتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت في نموذج الإجابة.

-التقدير بالقلم الأحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

- التحقيق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

- بالنسبة للأسئلة المقالية إذا وجد إجابات مكررة أو مكتوبة بالقلم الرصاص فيجب تقديرها على أن يعطى الطالب الدرجة الأعلى ويشطب على الإجابة المكررة ويكتب أمامها كلمة مكرر.

- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس صفر فكلمة صفر تعنى أن الإجابة خطأ .