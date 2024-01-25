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سميحة أيوب بعد لقائها بالرئيس السيسي: «كان نفسي أشوفه من زمان»

كتب:

أحمد شعراني
12:33 ص | الخميس 25 يناير 2024
لقاء الفنانة سميحة أيوب بالرئيس عبد الفتاح السيسي

لقاء الفنانة سميحة أيوب بالرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد لقائها اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي قالت الفنانة سميحة أيوب، إن لقاء الرئيس كان بالنسبة لها بمثابة حلم وتحقق، موضحة: «كان نفسي أشوفه وجها لوجه، أنا شوفته في التلفزيون لكن أردت أن أرى هذا الإنسان العظيم، والحمد لله حقق لي الأمنية اليوم».

وأضافت الفنانة الكبيرة خلال مداخلة مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه يوسف الحسيني، عبر التليفزيون المصري: «إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي كبيرة وعظيمة جدا، ونحن مقصرين فعلًا في إظهار كل الإنجازات للناس، حتى على المستوى النفسي الناس هتستريح لما تشوف حصل إيه في بلدها، والإنجازات بتتكلم عن نفسي».

وتابعت أيوب: «حق الناس تشوف إنجازات بلدها، ومصر مرت بأيام صعبة، لكن حاليا نعيش في أمن وأمان، والرئيس السيسي إنسان بمعنى الكلمة، بيحب بلده وبيحب شعبه».

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