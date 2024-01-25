تعرف على خطورة ارتجاج المخ بعد إصابة إمام عاشور به.. هل يلحق مباراة الكونغو؟

صدمة جديدة تلقاها المنتخب المصري لكرة القدم، قبل مواجهته الحاسمة أمام الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن، بعد إصابة جديدة داخل صفوف الفريق.

إمام عاشور، لاعب وسط الفراعنة، والذي تشهد البطولة الحالية تألقه بقميص المنتخب الوطني، انضم لقائمة الإصابات، بعد الكشف عن تعرضه لارتجاج في المخ، خلال مران الفريق، أمس الأربعاء.

هل يلحق مباراة الكونغو الديمقراطية؟ بات هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن على كافة مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل دوره المحوري في وسط الملعب، إلا أن إصابة ارتجاج المخ، ستكون عائقًا أمام عودته خلال اللقاء، وربما لنهاية البطولة، بحسب مدة الغياب المقررة في هذه الحالة.

ما خطورة ارتجاج المخ بعد إصابة إمام عاشور به؟

ارتجاج المخ، هو إصابة الرأس التي تؤثر مؤقتاً على عمل الدماغ، ما يجعلها إصابة خطيرة حال عدم التعامل معها بشكل صحيح على الجانب الطبي.

وبحسب موقع «national library of medicine»، فإن أعراض الارتجاج هي:

- فقدان الوعي

- رؤية ضبابية

- دوخة

- ضباب الدماغ

-القلق أو الاكتئاب

- الغثيان.

ما مدى خطورة ارتجاج المخ؟ وفقًا لطبيبة الطب الرياضي كريستين إرنست، فإن الارتجاج هو أي قوة تنتقل إلى الدماغ نفسه، في حين أنه يحدث بشكل عام مع ضربة على الرأس، فإن أي إصابة تتسبب في تحرك الدماغ بسرعة داخل الجمجمة، يمكن أن تسبب ارتجاجًا.

مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب بعد إصابته بارتجاج في المخ

«العودة إلى اللعب قبل الشفاء تزيد أيضًا من خطر ظهور الأعراض التي لا تختفي بالسرعة نفسها أو التي لا تختفي على الإطلاق»، هكذا كشف التقرير، مؤكدا أن هذه الحالة تعرف باسم متلازمة ما بعد الارتجاج.

كيف يتم علاج الارتجاجات؟ يتم علاج الارتجاجات من خلال الراحة الجسدية والمعرفية، بحسب الموقع الطبي، وهذا يشمل الراحة من جميع الأنشطة الرياضية، وأي مجهود ذهني، حيث يستغرق التعافي حوالي 7 إلى 10 أيام، وقد يصل إلى 3 أسابيع في بعض الأحيان.

إمام عاشور، تم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال مران المنتخب، في حين أن حالته مستقرة بحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، ليصبح ثالث اللاعبين في قائمة الإصابات بعد محمد صلاح الذي تعرض لإصابة عضلية، ومحمد الشناوي الذي أثتت الأشعة إصابته بخلع في الكتف.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل، بحثا عن بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة القارية.