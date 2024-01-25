عاجل.. طبيب المنتخب يعلن موقف إمام عاشور من مباراة الكونغو

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، موقف إمام عاشور لاعب المنتخب، بعد الإصابة التي لحقت به في المخ خلال مران المنتخب الوطني، قبل مباراة الكونغو في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد المقبل.

طبيب منتخب مصر يعلن موقف إمام عاشور من مباراة الكونغووقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية:« إمام عاشور يغيب عن مصر أمام الكونغو بسبب البروتوكول الطبي الذي يحتم راحة أي لاعب يصاب بارتجاج لمدة 6 أيام، وحال تأهلنا سيكون جاهز في دور الثمانية».

وتابع:« ورد سبب إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ واغماء في الملعب بعد سقوطه علي رأسه، لكن حالته جيدة وفايق».

مراحل علاج إمام عاشور

تساؤلات عديدة يطرحها جمهاهير الكرة المصرية، حول مصير مشاركة إمام عاشور مع منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية، بعد تعرض اللاعب للإصابة بارتجاج في المخ، خلال تدريبات الفراعنة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة على أراضي كوت ديفوار، بعد أن تأكد غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن المباراة المقبلة، لتثير إصابة إمام عاشور القلق حول مدى إمكانية مشاركة نجم وسط الفراعنة في المباراة المقبلة.

مراحل علاج إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخأكد وائل نورالدين استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عدة مراحل يمر بها الشخص عند تعرضه لارتجاج في المخ، تتوقف عليه إذ كان فاقدًا للوعي أم لا.

عند فقدان الوعي ولو لمدة نصف دقيقة، يحتاج أن يظل تحت الملاحظة الطبية على مدار 24 ساعة.بعد ذلك يجب على الشخص عمل أشعة مقطعية لمعرفة تفاصيل حالته على وجه التحديد.نتيجة الأشعة المقطعية في حال كانت جيدة، يفضل في هذه الحال أن يمتثل للراحة يوم أو يومين كحد أقصى.بينما إذ اظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف في المخ، ففي هذه الحالة يمكن أن يغيب عن الملعب ما بين 3 أسابيع إلى 4 أسابيع.يمكنك قراءة التفاصيل كاملة عن طريق هذا الرابط.. طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة إمام عاشور مع المنتخب.. مفاجأة حول مدة غيابه