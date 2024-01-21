مدير المنتخب المغربي: المنافسة مع تنزانيا كانت صعبة للغاية

قال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إنه لا يجب أن ننسى فوز أسود الأطلس بـ3 أهداف على تنزانيا، لأننا ندرك ونعلم جيدا أنها مٌنافسة صعبة من الناحية الذهنية والبدنية، مشيرا إلى أنه لكل مباراة في كرة القدم لها طبيعتها الخاصة التي تنفرد بها عن غيرها.

يجب ألا يكون وقت المباراة عذارا لنا

وأضاف «الركراكي» خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية» قائلا: «بالنسبة للكونغو فلقد لعبوا بشكل جيد خارج تصفيات الكأس وأظهروا حافزا كبيرا، مشددا على أنه يجب ألا يكون الطقس عذارا لنا وقت المباراة، ويجب التركيز للخروج من مرحلة المغلوب».

مباراة المنتخب المغربي ونظيره التنزاني

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي استطاع أن يحقق فوز كبير مع نظيره التنزاني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الأربعاء الماضي، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.