تحذيرات عاجلة من طقس الخميس.. أمطار وبرودة ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة

تشهد العديد من المحافظات طقسا غير مستقر اليوم الخميس الموافق 25 يناير، وسط توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع برودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

الأمطار تضرب عدة محافظات

حسب غرف عمليات المحافظات، يشهد طقس اليوم الخميس العديد من الظواهر الجوية المؤثرة. تتوافر الفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وتكون الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 50% على فترات. كما تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد لتكون خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا

وتشهد بعض المناطق نشاطا لسرعة الرياح في مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.