أسبوع ممطر.. تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن نشهد أسبوعا ممطرا خلال الفترة المقبلة، ليكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أيضا أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء غدٍ على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى وسط سناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري عاى فترات متقطعة، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، وتستمر على مدار يوم السبت لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري وسيناء.

وبالنسبة ليومي الأحد والاثنين والثلاثاء، فيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ووجهت الأرصاد تحذيرها بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن تلظواهر الجوية.

درجات الحرارة الخميس 25 يناير

- القاهرة ولوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 26 يناير

- القاهرة ولوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 27 يناير

- القاهرة ولوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية. - جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.