إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن أحوال الطقس

فتحت إدارة ميناء العريش، الميناء اليوم أمام حركة السفن، والصيد بشكل طبيعي، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة الميناء في بيان لها، أن الميناء يعمل اليوم الأربعاء بشكل طبيعي، وتم فتح الميناء أمام حركة وصول السفن، ومراكب الصيد، بعد إغلاقه لمدة يوم كامل بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح الساعات القليلة الماضية.

تدابير احترازية لسلامة السفن

وأضافت إدارة الميناء أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، وذلك من خلال لجان المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتم العمل على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، ومعرفة التطورات المناخية لحظة بلحظة بالمنطقة.

اغلاق الميناء أمس بسبب ارتفاع الأمواج

الجدير بالذكر أنه تم أغلاق ميناء العريش البحري أمس بسبب أن الأمواج وصلت ارتفاعها ما بين 3-4 أمتار، ووصلت حالة البحر الى مستوى كبير من الاضطراب الشديد والمخاوف، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، لذا كان قرار الهيئة بالإغلاق حتى تحسن الأحوال المناخية.