«طوارئ القناة» تحذر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا الملابس الثقيلة

تشهد مدن القناة وسيناء اليوم الخميس أمطار ونشاط للرياح على معظم نطاق المدن، بالتزامن مع منخفض جوي تتأثر به بعض المحافظات، وتمتد على الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إنه يسود طقس مائل للدفء نهاراً على منطقة القناة، شديد البرودة ليلا على معظم المدن القريبة من قناة السويس وداخل مدن شمال ووسط سيناء.

أمطار متوسطة الشدة على مدن القناة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظة الإسماعيلية بنسبة حودث 40% تنتشر على مدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

كما تشهد محافظات القناة نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، لتكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتنتشر الأمطار على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية العريش والإسماعيلية السويس الصحراوي.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من طقس غدا الخميس خلية في الساعات الأولي من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وناشدت الشبكة المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات الصباحية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور علي الطرق السريعة والصحراوية وقت سقوط الأمطار لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية.