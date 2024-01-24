غيوم وبرودة شديدة وتحذيرات من سقوط أمطار.. ماذا يحدث في طقس الدقهلية؟

شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار غزيرة استهدفت العديد من المناطق المتفرقة والمدن، واكتست سماء المحافظة بالغيوم والسحب الكثيفة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الأجواء.

الاستعداد التام لمواجهة تقلبات الطقس

أصدرت محافظة الدقهلية بيانا، مؤكدة الاستعداد التام لمواجهة تقلبات الطقس طوال فصل الشتاء، والتعامل السريع مع هطول الأمطار الغزيرة، ورفع حالة الطوارئ، ودرجة الاستعداد القصوى في نطاق المحافظة.

وناشدت المواطنين عدم الوقوف بجانب الأشجار أو الوقوف تحت العقارات والأبنية المتهالكة والآيلة للسقوط خشية سقوطها على المواطن.

تشغيل سيارات ومعدات كسح وشفط مياه الأمطار

ونوهت بالنزول الميداني لفريق العمل بمحافظة الدقهلية، والأعضاء التنفيذية، ومتابعة الأحداث من خلال غرف الأزمات المركزية داخل الديوان، وربطها بغرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز وتشغيل سيارات ومعدات كسح وشفط مياه الأمطار، ورفع تجمعات المياه من على جانبي الطرق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وتصليح أعمدة الإنارة، مناشدة عدم لمسها أو الاقتراب منها، خلال سقوط الأمطار، حرصا على أمن وسلامة المواطنين.