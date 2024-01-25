آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة العدل.. باق بضعة أيام

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أبوابه لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم على وظائف وزارة العدل من خلال بوابة الوظائف الحكومية، منذ يوم 18 يناير الجاري 2024.

آخر موعد للتقديم

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد أيام معينة لاستقبال هذه الطلبات، والتي بدأت منذ يوم 18 من شهر يناير الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

التخصصات المطلوبة لمصلحة الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل

وهناك عدد من التخصصات المطلوبة للوظائف الخاصة بوزارة العدل سواء في مصلحة الخبراء أو الطب الشرعي، ونرصدها خلال السطور التالية.

تخصصات مصلحة الخبراء

بالنسبة لمصلحة الخبراء فالتخصصات المطلوبة للتقديم عليها كالتالي:

1- تخصص حاسبات ومعلومات.

2- معاون خبير حسابي.

3- معاون خبير زراعي.

4- معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة هندسة بحرية ميكانيكا كهرباء.

تخصصات الطب الشرعي

بالنسبة لمصلحة الطب الشرعي فالتخصصات المطلوبة للتقديم عليها كالتالي:

1- معاون طبيب شرعي معملي.

2- معاون طبيب شرعي ميداني.

3- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.

4- حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب).