الكاتب الصحفي خالد فرج يكشف تفاصيل زيارة ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي في المستشفى

كشف الكاتب الصحفي خالد فرج رئيس قسم الفن بجريدة الوطن تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن حالته تحسنت بشكل كبير بعد أن مكث داخل المستشفى 3 أيام، مشيرا إلى أنه سيخرج خلال ساعات بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية استقرار حالته.

وأوضح «فرج» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الزيارة التي أجرتها طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى كان لها أثر طيب على نفسه، مشيرًا إلى أنها ليست بشيء جديد على أخلاق الفنانة فهي تتحلى بأخلاق رفيعة ونفس طيبة للغاية، مشيرا إلى أنها عرفت بخبر تعرضه لوعكة صحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور تواصلت معه.

وتطرق الكاتب الصحفي للحديث عن انفصالهما الذي حدث منذ أيام، موضحًا: «منذ أن بدأت عملي الصحفي لم أر حالة حزن جماهيرية حدثت على حالة انفصال مثل ياسمين والعوضي، وتسبب ذلك في حالة من الحزن ظهرت من خلال كلمات الموساة والمؤازة التي دونها الكثير على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى أن البعض قرأ القرآن كاملا بقصد أن يعودا مجددًا لحياتهما الطبيعية، وهذا يؤكد مدى حب الجماهير لهما».