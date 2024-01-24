أحمد العوضي يؤكد ما نشرته «الوطن»: ياسمين عبد العزيز ما سابتنيش لحظة في مرضي

كشفت الفنان أحمد العوضي، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

أكد العوضي خلال تصريحات تلفزيونية، ما نشرته «الوطن» في وقت سابق، عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز، له في المستشفى، وقال: «أنا وياسمين حالة خاصة جدًا، إحنا قصة كبيرة، والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا، والانفصال جرى بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا».

وتابع «العوضي»: «رغم إننا منفصلين، لما سمعِت إن أحمد تعب في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ وهي أول واحدة قولتلها، وأنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة، وده مش جديد عليها، حبيتها عشان هي بنت أصول، وفيه بينا احترام وأصل، وده ما استغربتوش منها وده كنت مستنيه، وأنا حبيت أطمن كل إخواتي».

أضاف أنه من المقرر أن يخرج من المستشفى غدًا، لأن الدكتور المُعالج طلب بقاءه في المستشفى 4 أيام، نظرًا لإهماله الشديد في صحته، وأنه لو كتب له على الخروج، لن يأخذ الاحتياطات اللازمة.

وكشف «العوضي» عن تفاصيل حالته الصحية، وقال إنه طوال الفترة الأخيرة كان يكثف التدريبات في الجيم، بجانب أنه لم يأخذ يوم راحة تقريبًا منذ بداية تحضيراته لفيلم «الإسكندراني»، ثم بدأ في السفر لحضور العرض الخاص للفيلم في أكثر من دولة، وبعدها دخل مباشرة لتصوير مسلسله الرمضاني «حق عرب»، وتعرض أيضًا مؤخرًا لدور برد شديد، لم يضعه في الحسبان فتراكم التعب عليه.