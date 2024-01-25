الموت يفجع الفنان حسن عيد للمرة الثانية في شهر واحد

أعلن الفنان حسن عيد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة عمته بعد أيام قليلة من وفاة خاله.

وكتب حسن عيد قائلًا: «البقاء والدوام لله وحده، عمتي أم عمر في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

حسن عيد يعلن وفاة خاله

في 10 يناير أعلن عيد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة خاله قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي الكبير أبو رواش في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».