خبير سياحي يشيد بفكرة زراعة شجرة باسم كل زائر أجنبي في مرسى علم

أشاد وليد البطوطي، الخبير السياحي، بفكرة زراعة شجرة باسم كل سائح في مرسى علم، موضحا أنها تعمل على تنشيط السياحة، وتربط السائح بالمكان والأرض، خصوصا وأن الأجنبي حينما يأتي ويكتب اسمه على شجرة تشكل لديه نوعا من السياحة المستدامة ويعود أكثر من مرة للمكان الذي زرع فيه شجرته، وقد تصل الزيارة لمرتين في العام، ومن الممكن أن يرسل من أصدقائه وأقاربه للمنطقة التي زرع بها شجرته ويطلب منهم تصويرها.

أعداد الشجر المنزرع الآن من الأجانب لـ2180

وأضاف الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن السياح ممن يحبون الزرع مرهفين الحس، ويرتبطون بالزرع بشكل كبير، ويشعرون بالملكية تجاه الأشجار والزرع الخاص بهم، فشعور الأجنبي أن لديه شيء خاص يملكه بمصر يجعله يشعر بالملكية ولا يشعر أنه مجرد زائر للمكان، موضحا أن هذه الفكرة هي فكرة ذكية للغاية لتنشيط السياحة حيث وصل أعداد الشجر المنزرع الآن من الأجانب لـ2180، ويجب تعميمها على بقية محافظات الجمهورية.

وأضاف أن من يرتبط بمصر ويشعر بهوية تجاهها يظل يزورها بكثرة ولمرات متعددة، وهذا الأمر سهل وبسيط وما علينا إلا تحسين الخدمات وزيادتها، وجعل زيارة السائح ممتعة.