ضياء السيد: المنتخب الجزائري لم يتعلم من أخطائه السابقة

قال الكابتن ضياء السيد محلل القاهرة الإخبارية، إن خروج المنتخبين الجزائري والتونسي من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دوري المجموعات بهذا الشكل مخيب للآمال تجاه جماهيرهما، ولم يكن أحد يتوقع قبل بدء البطولة أن يحدث مثل هذا على الإطلاق، بل كانت جميع المؤشرات موحية بتقدمهما.

المنتخب الجزائري خلال البطولة السابقة لم يقدم اللعب المثالي

وأوضح «السيد» خلال لقائه ببرنامج «كان 2023» المذاع عبر شاشة القاهرة الإخبارية: المنتخب الجزائري خلال البطولة السابقة لم يقدم لعبًا مثاليًا على أرض الملعب وخرج بشكل لا يلقي به على الإطلاق فكان من المتوقع أنه استغل الفترة الماضية في الأهيل والتدريب لكي يحقق نتائج قوية خلال البطولة الحالية، لكنه خرج بنفس نمط البطولة السابقة الأمر الذي أصاب الجمهير بحالة من الإستياء والإحباط .

المنتخب الجزائري لم يتعلم من أخطائه

وأشار محلل القاهرة الإخبارية إلى أن المنتخب الجزائري لم يتعلم من أخطائه خلال البطولة الماضية، واعتبر خروجه سوء حظ والدليل على ذلك أنه لم يلاحظ أي تغيير على الطاقم الرياضي موضحا بأن 96% من اللاعبين مازالوا في مواقعهم.