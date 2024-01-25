حدث ليلا.. اليوم الـ111 للحرب يبدأ باشتباكات عنيفة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي

استهدفت الفصائل الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في الحي الشرقي بجنين في الضفة الغربية بعد تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين، مع بداية اليوم الـ111 للحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

قتال متعدد الأطراف

وبحسب موقع «تلفزيون فلسطين» واصلت جرافات الاحتــلال تدمير البنية التحتية في منطقة البيادر بجنين ما جعل الفصائل الفلسطينية ترد بتفجير عبوة بآلية عسكرية قرب مدخل مخيم جنين، وفي نفس السياق استهدفت فجر اليوم حركة «المقاومة الإسلامية في العراق» فجر اليوم ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة، وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا قالت فيه: «استهدفنا جيبات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية».

مظاهرات في جامعة أمريكية عريقة ضد إسرائيل

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سمحت جامعة كولومبيا العريقة بتنظيم احتجاج، وسط حرمها الجامعي، للمطالبة بتدمير دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس حربا على الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل منذ السبت السابع من أكتوبر.

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي خلال كلمة له أمام مجلس الأمن على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، وفقا لفضائية «القاهرة» الإخبارية، فيما أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لقطاع غزة.

شعب لا يعرف للاستسلام طريقًا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمواطن فلسطيني من غزة ينشر صور محاولته إصلاح أجزاء من منزله للسكن فيه بعدما قصفه الاحتلال الإسرائيلي.