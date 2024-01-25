«الأرصاد» تحذر من أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل تصل إلى القاهرة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس الموافق 25 يناير، إذ يتوقع الخبراء أنَّ يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد، بينما يكون مائل للدفء على جنوب البلاد وجنوب سيناء، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى.

وأضافت هيئة الأرصاد أنَّه من المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من خليج السويس ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.