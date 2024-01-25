«الأرصاد» تحذّر من الخروج ليلا: تابعوا نشرات الطقس وحافظوا على سلامتكم

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يكون دافئ نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء، شديد البرودة على محافظات الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة نهارا بداية من الأسبوع المقبل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتوقّعت غانم خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة «الأولى»، أن تشهد المحافظات الساحلية سقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء، وهبوط طفيف في حركة الرياح، كما ترتفع أمواج البحر المتوسط بمعدل 2 إلى 3 أمتار فوق سطح البحر.

الحالة الجوية لمحافظات شمال الصعيد

وفيما يخص حالة الطقس في محافظات شمال الصعيد، توقّعت غانم هبوب رياح مصحوبة برمال خفيفة على محافظتي الأقصر وأسوان اليوم وغدا.

ووجّهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج خلال فترات انخفاض الحرارة، خاصة فترات الليل ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، حفاظا على سلامتهم.