«النقل» تعلن دخول برج إشارات أبوتشت إلى الخدمة

أعلنت وزارة النقل دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت وبرج إشارات أبوشوشو في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «أسيوط - نجع حمادي» بطول 180 كيلومترا، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 «Safety integrity level» معدل أمان المستوى الرابع «وهو أعلى معدل أمان في العالم»، حيث دخل المنطقة بطول 10 كيلومترات و2 مزلقان.

إشارات أبوتشت في الخدمة

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنّ المشروع يتكون من «17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و59 مزلقانا» وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 15 برج إشارات رئيسي وبرج ثانوي في الخدمة، وهي «جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا - أبوشوشة - المطيعة - أبوتشت» بطول 148 كيلومترا من إجمالي 180 كيلومترا ودخول 47 مزلقانا من إجمالي 59 مزلقانا، لافتا إلى أنّ برج إشارات أبوتشت يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و26 موتور تحويلة وع50 دائرة تراك كهربي.

وأضافت أنّ تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الكهربي القديم والميكانيكي» بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفتت إلى أنّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.