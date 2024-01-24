«النقل» ترصد أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان (صور)

رصد وزارة النقل أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان بمجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مؤكدة أنّ المحور يبلغ طوله 5.4 كيلومتر وعرضه 29 مترا، أي بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

وتحت عنوان «الشغل العظيم والجميل ده لأعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان»، وثّقت وزارة النقل أعمال التنفيذ موضحة عدد من المعلومات، كما يلي.

- يبلغ طول محور بديل خزان أسوان 5.4 كيلومتر وعرضه 29 مترا.

- يشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية.

- يشتمل المحور على 2 كوبري.

- يشتمل المحور على نفق.

- يشتمل محور بديل خزان أسوان على أعمال طرق بطول 3.35 كيلومتر.

- بلغت نسبة التنفيذ 95%.

- يسهم المحور في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

- يسهم في خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

- يعمل على ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.

- يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل.

- يسهمل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

- يعمل محور بديل خزان أسوان على الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية.

- يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

- تم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق «أسوان - برنيس» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة – أسوان».

- يعبر نهر النيل والطريق الزراعي الغربي «القاهرة – أسوان».

- يسهم في الربط على طريق «أسوان - أبوسمبل».

- تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.